إعلان

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

02:38 م الجمعة 01 أغسطس 2025

الاتجار في العملة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - علاء عمران:
نفذت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات مكثفة استهدفت ملاحقة المتاجرين في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من القضايا المتورط فيها أشخاص قاموا بالاتجار في النقد الأجنبي بقيمة تجاوزت 8 ملايين جنيه، وذلك عبر التعامل خارج الإطار القانوني للسوق الرسمية.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار التصدي لمحاولات التربح غير المشروع، عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، وهي ممارسات تؤثر سلبًا على استقرار سوق الصرف وتشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار التحقيقات تحت إشراف الجهات المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتجار في العملة زارة الداخلية لاتجار في العملة النقد الأجنبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة