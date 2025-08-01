ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة



كتب - علاء عمران:

نفذت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات مكثفة استهدفت ملاحقة المتاجرين في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من القضايا المتورط فيها أشخاص قاموا بالاتجار في النقد الأجنبي بقيمة تجاوزت 8 ملايين جنيه، وذلك عبر التعامل خارج الإطار القانوني للسوق الرسمية.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار التصدي لمحاولات التربح غير المشروع، عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، وهي ممارسات تؤثر سلبًا على استقرار سوق الصرف وتشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار التحقيقات تحت إشراف الجهات المختصة.