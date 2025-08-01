سبيكة دهب ومطاردة في الشوارع.. ليلة سقوط عصابات السرقة بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية موسعة استهدفت مواجهة مختلف صور الجريمة، وأسفرت عن ضبط عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في وقائع سرقة متنوعة، شملت مسروقات ثمينة وكميات ضخمة من المعادن والأموال.

تمكنت قوة أمنية من ضبط شخصين أثناء استقلالهما مركبة "تروسيكل" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهما كمية من حديد السقالات. وبمواجهتهما، اعترفا بسرقتها من مواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وأقرا بارتكاب واقعتين مماثلتين. وبإرشادهما، جرى ضبط المسروقات بحوزة تاجر خردة سيئ النية، تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وفي ضربة أمنية أخرى، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل بدائرة قسم شرطة الظاهر، لاتهامه بسرقة سبيكة ذهبية تزن كيلو جرام من داخل خزينة أحد المصانع. وبمواجهته، أرشد عن مكان السبيكة المسروقة، وتم ضبطها بالكامل.

كما تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة النزهة من ضبط عنصر جنائي تورط في سرقة عدد من المتاجر باستخدام أسلوب "التسلق". وبمواجهته، اعترف بارتكاب واقعتين بذات الطريقة، وتم ضبط كافة المسروقات داخل مسكنه.

وفي سياق متصل، ألقت الشرطة القبض على شخصين وربة منزل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية من داخل مسكن أحد الأشخاص المقيم بمحافظة الجيزة، حيث عُثر بحوزتهم على المبالغ المالية المسروقة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط العناصر الإجرامية الخطرة واستعادة الحقوق المسلوبة في إطار من الالتزام بالقانون وسرعة التحرك.