كتب- عاطف مراد:

قررت نيابة الشروق وبدر الكلية، انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق صالون تجميل وإصابة العاملين وإعداد تقرير مفصل لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وشهد مول بمنطقة الشروق حادث اشتعال النيران في كوافير حريمي، ما تسبب في إصابة مصففة شعر و2 من العمال وجرى نقلهم للمستشفى.

أسفر الحريق عن احتراق الصالون بالكامل وإصابة العمال وكشفت التحريات الأولية في الحادث، عن أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق بصالون تجميل وكوافير حريمي بمول في الشروق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه.