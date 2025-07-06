إعلان

بعد إصابة ثلاثة.. انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق صالون تجميل بالشروق

10:06 م الأحد 06 يوليه 2025

حريق أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عاطف مراد:

قررت نيابة الشروق وبدر الكلية، انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق صالون تجميل وإصابة العاملين وإعداد تقرير مفصل لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وشهد مول بمنطقة الشروق حادث اشتعال النيران في كوافير حريمي، ما تسبب في إصابة مصففة شعر و2 من العمال وجرى نقلهم للمستشفى.

أسفر الحريق عن احتراق الصالون بالكامل وإصابة العمال وكشفت التحريات الأولية في الحادث، عن أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق بصالون تجميل وكوافير حريمي بمول في الشروق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نيابة الشروق وبدر الكلية إصابة ثلاثة في حريق صالون تجميل حريق صالون تجميل بالشروق معاينة حريق صالون تجميل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

خريطة الحوادث.. مصراوي يرصد "مصائد الموت" على الدائري الإقليمي
تراجع ثقة الشركات وتباطؤ إنتاج القطاع الخاص في مصر