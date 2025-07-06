الداخلية تكشف تفاصيل تعدي أولياء أمور على مراقبة بلجنة ثانوية عامة

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض أولياء الأمور والطلاب بالتعدي على إحدى المُدرسات بإحدى لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة، بزعم رفضها السماح للطلاب بالغش أثناء أدائهم الامتحان.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه، وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 يونيو الماضي، وعقب انتهاء إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بإحدى المدارس بالقاهرة، قامت طالبة بإبلاغ والدتها بتضررها من إحدى المدرسات، وادعت قيامها بتجميع أوراق الإجابة قبل انتهاء الوقت المخصص، والتعنت معها أثناء انعقاد الامتحان.

وأضاف البيان أن والدة الطالبة دخلت إلى مقر اللجنة عقب انتهاء فترة الامتحان، صحبة عدد من أولياء الأمور، وتعدّوا على المراقبة بالسب والتشابك بالأيدي.

وأشارت الوزارة إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بالسيطرة على الموقف في حينه، وقد أفاد الطرفان بعدم رغبتهما في تحرير محاضر، عقب التصالح بينهما.

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