كتب- صابر المحلاوي:

تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحقيقاتها لكشف ملابسات واقعة سرقة استهدفت فيلا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمنطقة الطالبية، عقب ضبط أحد المتهمين من قبل الأهالي، وهروب شركائه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بتسلل عدد من الأشخاص إلى فيلا الوزير وسرقة بعض المقتنيات والفضيات من داخلها.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص قيام عدد من الأهالي بمطاردة المتهمين، وتمكنوا من ضبط أحدهم، بينما فر آخرون.

وجرى اقتياد المتهم إلى قسم شرطة الطالبية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية الهاربين وضبطهم، كما تُباشر النيابة العامة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال الشهود ومالك الفيلا.

وتواصل فرق البحث جمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الفيلا لكشف كيفية تنفيذ الجريمة وضبط باقي المتورطين.