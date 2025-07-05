شك في سلوكها.. فكهاني يقتل زوجته ذبحًا بالطالبية

كتب- صابر المحلاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على فكهاني، متهم بقتل زوجته داخل منزلهما بمنطقة الطالبية، بعد أن اعتدى عليها بسلاح أبيض بسبب شكه في سلوكها.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 50 عامًا، مصابة بجرح ذبحي داخل شقتها بدائرة قسم الطالبية.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، فكهاني يبلغ من العمر 55 عامًا، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، على إثرها قام بذبحها باستخدام سلاح أبيض.

وتمكن رئيس مباحث الطالبية، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.