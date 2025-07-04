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ضبط طفل تعدى على طالب بسلاح أبيض في البدرشين

11:08 م الجمعة 04 يوليو 2025

أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، من ضبط طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، لاتهامه بالاعتداء على طالب باستخدام سلاح أبيض، خلال مشاجرة نشبت بينهما في مركز البدرشين، مما أسفر عن إصابة المجني عليه.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بإصابة طالب بطعنة خلال مشاجرة في نطاق دائرة قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة.

وبإجراء التحريات، تبين أن مشادة كلامية نشبت بين الطفل المتهم والمجني عليه، تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها الطفل سلاحًا أبيض، وتسبب في إصابة الطالب بجروح.

تم التحفظ على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال الإجراءات القانونية.

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سلاح أبيض ضبط طفل شرطة البدرشين
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