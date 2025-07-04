مصدر أمنى يكشف فبركة فيديو قديم نشرته صفحات إخوانية

كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمنى صحة الفيديو المتداول عبر صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي زعمت خلاله قيام ضابط شرطة بمطالبة بعض المواطنين بجمع أموال.

وأكد المصدر أن الفيديو قديم ويعود لعام 2023، ويتعلق بأحد أفراد الشرطة المنتهية خدمته، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه في حينه.

وشدد المصدر على أن ترويج مثل هذه المقاطع يدخل ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لإعادة نشر فيديوهات قديمة على أنها وقائع حديثة، بهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى أصبح أكثر وعيًا بمثل هذه المحاولات المغرضة.