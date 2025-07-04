ضبط 338 قضية مخدرات وتنفيذ 61 ألف حكمًا قضائيًا في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف محافظات الجمهورية لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق الأمن العام، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 338 قضية مواد مخدرة، و43 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ 61,794 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ونجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن في أسيوط وأسوان ودمياط، في توجيه ضربات أمنية محكمة بعدة دوائر شرطية أسفرت عن النتائج التالية:

في أسيوط، تم ضبط 10 قضايا مخدرات بحوزة 10 متهمين، بينهم 7 مسجلين جنائيًا، وبحوزتهم أكثر من 3 كجم حشيش، وكميات من مخدري الشابو والهيروين، و206 أقراص مخدرة. كما ضُبطت 45 قطعة سلاح ناري، شملت 10 بنادق آلية و13 بندقية خرطوش و22 فرد محلي، بحوزة 40 متهمًا، بينهم 18 من أصحاب السوابق، إلى جانب تنفيذ 319 حكمًا قضائيًا.

أما في أسوان، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا مخدرات شملت قرابة 8 كجم حشيش، وأكثر من 6 كجم بانجو، وكميات من الهيروين، بالإضافة إلى 5 قطع سلاح ناري (بندقية آلية و4 فرد محلي) بحوزة 4 متهمين لهم سوابق جنائية، مع تنفيذ 819 حكمًا قضائيًا.

جرى تحرير المحاضر اللازم حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.