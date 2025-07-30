كتب- أحمد أبو النجا:

اجتمع المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، أمس الثلاثاء، بالسادة رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن اللقاء جاء في إطار الاستعداد لانطلاق العمل بمحاكم الاستئناف خلال العام القضائي الجديد، المقرر بدايته في الأول من أكتوبر المقبل، وفي سياق التنسيق المستمر بين الوزارة والمحاكم لتعزيز منظومة التقاضي وتحسين بيئة العمل القضائية.

حضر اللقاء كلٌّ من: المستشار عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم محمد – رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله – رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار ماجد جبران بطرس منقريوس – رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد – رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار عاطف رزق كامل رزق الله – رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشار حلمي علام رضوان علام – رئيس محكمة استئناف بني سويف، والمستشار يحيى أحمد مرسي البنا – رئيس محكمة استئناف أسيوط، إضافة إلى عدد من مساعدي وزير العدل المعنيين.

وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه عمل محاكم الاستئناف، وسبل تطوير الأداء لتيسير إجراءات التقاضي، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بجودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير العدل، خلال اللقاء، أن محاكم الاستئناف تُعد ركيزة أساسية في بنية النظام القضائي المصري، مشددًا على حرص الوزارة على دعم هذه المحاكم بكل السبل الممكنة، بما يُسهم في توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين على حد سواء.

وأعرب السادة رؤساء محاكم الاستئناف عن تقديرهم للجهود المبذولة من الوزارة في تطوير مقار المحاكم ورقمنتها، مؤكدين أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الوزارة والهيئات القضائية المختلفة لضمان تطور الأداء القضائي وتحقيق العدالة المنشودة.