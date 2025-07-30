قرار قضائي عاجل بشأن "أم شهد" شريكة سفاح التجمع

كتب - أحمد عادل:

حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد"، شريكة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، على الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.



وكان دفاع "أم شهد" قد تقدَّم بطعن أمام محكمة النقض، طالبًا نقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي قضت بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، بعد إدانتها بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال نجلتها في أنشطة غير مشروعة.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر في حق المجني عليها "ن" -مجهولة الهوية– من خلال إيوائها في مسكنها واستغلال حالة ضعفها واحتياجها، بقصد استغلالها في أعمال الدعارة.



وأضافت التحقيقات أن المتهمة سهّلت أعمال الدعارة للمجني عليهما، رغم أن كلاهما لم يتجاوز سن الحادية والعشرين، وكانت المجني عليها الأولى ابنتها البيولوجية.



كما أظهرت التحقيقات أن المتهمة اعتادت ممارسة الدعارة مقابل أجر، وعرضت ابنتها الطفلة "ف. ق. ح" لأعمال منافية للآداب، والاستغلال الجنسي، وعرضتها على راغبي المتعة دون تمييز، ما عرضها للخطر وانتهاك أخلاقها.



وأقرت المتهمة، خلال استجوابها أمام جهات التحقيق، بأنها تعمل "قوادة"، وتقوم بتقديم نجلتها لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية تتقاسمها معها، موضحة أنها قدمتها لشخص يدعى "ك. س" نظير مبلغ قدره 2000 جنيه، وأنها شاركت شخصيًا في أعمال الدعارة بمقابل مادي.



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