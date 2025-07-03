سباق موت على الأسفلت.. فيديو يكشف جنون سائقي نقل بأكتوبر



كتب - محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 سائقين سيارات نقل ثقيل لقيامهم بالسير بالرعونة على الطريق العام بالجيزة.

ورصدت وحدة التحليل والمتابعة، تداول بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدى (3 سيارات "نقل ثقيل" والقيادة برعونه سرعة زائدة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر حال سيرهم بأحد الطرق بمدينة السادس من أكتوبر الجيزة.



بالفحص تبين أنه تم ضبط تلك السيارات فعليا لسير قائديها بسرعة زائدة و بتراخيص منتهية، كما تبين أنها مملوكة لأحد المقاولين.

اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها ومالكها.