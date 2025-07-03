"غرز المطوة في قلبه".. قرار جديد ضد شاب متهم بقتل صديقه بالمطرية

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة المطرية، بحبس عاطل بتهمة قتل صديقه أثناء مشاجرة بينهما في منطقة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المطرية يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما بأحد الشوارع بعزبة شلبي بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به طعنة نافذة في القلب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وبين صديق له، بسبب خلافات سابقة بينهما، وتطور الأمر إلى تشابك بالأيدي، فأخرج القاتل سلاحا أبيض "مطواة" كان بحوزته، ووجه طعنة نافذة إلى صدر المجني عليه، فسقط على الأرض جثة هامدة، فيما تمكن الجاني من الفرار.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث، وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.