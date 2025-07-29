كتب- أحمد عادل:

كشفت شقيقة البلوجر "مروة يسري"، المعروفة إعلاميًا بـ"ابنة الرئيس مبارك"، عن تفاصيل جديدة بشأن حالتها الصحية، وذلك من خلال مقطع فيديو بثته عبر منصة "تيك توك".

وقالت شقيقة مروة، إن شقيقتها تعاني من مرض نفسي وتتلقى علاجًا بمهدئات، مشيرة إلى أن حالتها الصحية كانت سببًا في انفصالها عن زوجها، بعدما تعدّت بالضرب على أطفالها.

وأضافت: "مروة أختي مريضة نفسية وبتاخد مهدئات، خدوها على قد عقلها، بتضرب ولادها لو عملوا بيبي على نفسهم، وده كان السبب في طلاقها أرجوكم كفاية سب فيا وفي أهلي".

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت متابعة لبلاغ تقدمت به إحدى الفنانات، تتهم سيدة بادعاء انتسابها إلى إحدى العائلات، بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التشهير بها والزعم بقيامها بالإتجار في الأعضاء البشرية بالاشتراك مع سيدة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط السيدة "صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة"، وذلك أثناء تواجدها بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتها على (هاتفين محمولين)، وبفحصهما فنيًا تبين أن أحدهما يحتوي على محفظة مالية رقمية تتضمن مبالغ مالية محولة من الخارج.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بقيامها باختلاق تلك الادعاءات ونشرها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.