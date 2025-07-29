كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة تفاصيل واحدة من أكبر قضايا تصنيع المواد المخدرة في مصر، بعد انتهاء تحقيقات موسعة أسفرت عن إحالة 28 متهمًا – بينهم المتهمة سارة خليفة حماده.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهم تكوين عصابة إجرامية منظمة لجلب المواد المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وأصدرت النيابة العامة خمسة قرارات حاسمة بعد استكمال التحقيقات وهي التحفظ على أموال المتهمين وممتلكاتهم، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وحصر شامل لأموال وممتلكات المتهمين داخل وخارج البلاد، واستمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا تنظيمًا إجراميًا ممنهجًا لاستيراد المواد الخام من الخارج، واستخدموا أحد العقارات السكنية في تصنيع المواد المخدرة وتخزينها، ثم ترويجها داخل البلاد، وقد أسفر الضبط عن حيازة العصابة لأكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام الداخلة في التصنيع.

وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم، إنه إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.

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