الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات متلاحقة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط قرابة 7 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية التي تستهدف جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تُمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.