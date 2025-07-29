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لعدم تركيب الملصق.. سحب 1026 رخصة قيادة في 24 ساعة

11:27 ص الثلاثاء 29 يوليو 2025

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 1026 رخصة قيادة على مستوى الجمهورية، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك في إطار تفعيل اللوائح المرورية المنظمة.

وتواصل وحدات المرور بمختلف المحافظات استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة مهمة نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

كما تتيح وزارة الداخلية خدمة إلكترونية عبر موقع بوابة مرور مصر، تُمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية من تقديم طلبات تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا.

ويستمر العمل بوحدات المرور حتى الساعة الخامسة مساءً، لتيسير إجراءات تركيب الملصق، بالإضافة إلى مواعيد العمل الصباحية، وحتى انتهاء المهلة المحددة.

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