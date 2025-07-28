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لحظات الجحيم خلف 4 جدران.. "تيك توكر" تتعرض لاعتداء مروع داخل شقتها بأكتوبر

05:36 م الإثنين 28 يوليه 2025

الاعتداء على فتاة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

في دقائق معدودة، تحولت شقة "تيك توكر" شابة تعيش بمفردها في أكتوبر، من مساحة أمان إلى مسرح جريمة أثارت اهتمام الكثيرين.

"تيك توكر" معروفة بمحتواها الترفيهي، واجهت أسوأ ما يمكن أن تتخيله فتاة، بعدما اقتحم شاب غريب شقتها، قيدها بملابسها، واعتدى عليها تحت تهديد السلاح.

الضحية مطلقة منذ عام 2020، تقيم بمفردها، وتُعرف بين متابعيها بمحتوى خفيف وترفيهي على منصة تيك توك. لم تكن تدري أن خطواتها في مدخل العمارة مراقَبة، وأن من يترصدها لا يحمل سوى نوايا سوداء.

المتهم شاب عشريني يعمل في جمع الخردة، لمحها تصعد إلى شقتها، وسرعان ما تملكه شيطان اللحظة فتتبعها دون تردد. طرق بابها، وما إن فتحته، حتى اندفع إلى الداخل وأغلق الكالون خلفه، ليبدأ فصلًا مرعبًا من العنف والانتهاك.

داخل الشقة، تحولت اللحظات إلى جحيم، حيث قيدها مستخدمًا ملابسها، ثم اعتدى عليها تحت تهديد سلاح كان بحوزته، في مشهد قاسٍ وصادم يعكس مدى خطورة التربص بالفتيات في أماكن سكنهن.

لكن لم تطل فترة إفلاته من العدالة، إذ تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أنه لم يكن يعرف الضحية شخصيًا، وإنما رآها مصادفة فقرر تنفيذ جريمته فيما تباشر النيابة العامة التحقيق وسط مطالبات بتشديد العقوبات لردع مثل هذه الجرائم التي تنتهك الخصوصية وتعرض الأمن المجتمعي للخطر.

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تيك توكر أكتوبر اعتداء جامع قمامة التحريات النيابة العامة
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