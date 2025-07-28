بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء مباحث القاهرة

كتب – علاء عمران:

اعتمد اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، حركة تنقلات المباحث بمديرية أمن القاهرة، والتي شملت عددًا من القيادات الأمنية، ضمن خطة تطوير الأداء وتعزيز آليات العمل الميداني.

وجاءت الحركة في إطار سعي الوزارة إلى ضخ دماء جديدة في مختلف القطاعات الأمنية، وتحقيق أقصى درجات الجاهزية والكفاءة في مواجهة التحديات الأمنية بالعاصمة.

وقد شملت التنقلات عددًا من رؤساء المباحث والمفتشين في مناطق حيوية، بما يضمن تعزيز السيطرة الأمنية ورفع معدلات الإنجاز على أرض الواقع، وجاءت الحركة كالتالي:

- المقدم عاطف همام رئيسًا لمباحث شبرا

- العقيد شادي الشاهد مفتشًا لقطاع وسط القاهرة

- المقدم طارق متحد رئيسًا لمباحث الشرابية

- العقيد محمود إسماعيل مفتشًا لشمال القاهرة

- العقيد تامر الجيار مفتشًا للوحدات

- العقيد وليد المعداوي مفتشًا لقطاع الجنوب

- العقيد محمد أبو الفضل مسؤولًا عن إدارة الديوان

- المقدم مصطفى عبد العال رئيسًا لمباحث التبين

- المقدم محمود عطية رئيسًا لمباحث الشروق

- العقيد محمد عماد مفتشًا لمباحث النزهة

- العقيد محمد وجيه مفتشًا لقطاع القاهرة الجديدة

- العقيد أحمد التحيوي رئيسًا لمباحث الفنادق

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