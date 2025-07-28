"كاميرات المراقبة فضحتهم".. ضبط أجنبيين سرقوا عدادات مياه بمدينة نصر

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصين أثناء قيامهما بسرقة عدادات مياه من مدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، أسفرت جهود الفحص والتحري عن تحديد هويتهما، حيث تبين أنهما عاطلان يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، ويقيمان بدائرة القسم. وتم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

واعترف المتهمان بقيامهما ببيع المسروقات لتاجر خردة "عميل سيئ النية"، مقيم بذات الدائرة، وتم استهدافه وضبطه، وبإرشاده تم العثور على المسروقات داخل محل إقامته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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