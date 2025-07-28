ادعى تواطؤ الشرطة مع طليقته.. تحرك رسمي ضد تاجر أدوات منزلية بالبحيرة

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على الصفحة بتواطؤ رجال الشرطة بالبحيرة مع زوجته ووالدها، ورفضهم تحرير محضر ضدهما.

ووقالت الوزارة في بيان لها، وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 الجاري، قامت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، برفقة معاون التنفيذ، بالتوجه إلى منزل المذكور (مالك معرض أدوات منزلية – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة)، لتنفيذ قرار صادر من النيابة العامة لصالح زوجته بتسليمها أطفالهما.

وخلال التنفيذ، نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجته، فتم اصطحابهما إلى ديوان المركز، حيث تبادلا الاتهامات، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة في حينه.

وبمواجهة المذكور، أقر بادعائه الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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