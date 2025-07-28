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"رجلُه برّه الشباك".. تحرّك عاجل من الداخلية ضد سائق "ربع نقل" على الدائري | فيديو

12:36 م الإثنين 28 يوليه 2025

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كتب- أحمد أبو النجا:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة "ربع نقل" وهو يضع قدمه على نافذة السيارة أثناء سيره أعلى الطريق الدائري، في تصرف يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبيّن أنها سارية التراخيص، ويقودها عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة.
وقد تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

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أجهزة وزارة الداخلية سائق ربع نقل نافذة السيارة الطريق الدائري
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