اشتعال النيران داخل "جيم" بالمريوطية

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" بمنطقة المريوطية غرب الجيزة، مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من عقار بجوار صيدلية شهيرة بالمريوطية هرم.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقًا مع مأمور قسم الهرم، وتبين بالفحص نشوب حريق داخل "جيم" بالطابق الأرضي لعقار مكون من 7 أدوار.

ويجابه رجال الدفاع المدني مصدر النيران لتقيل حجم الخسائر.