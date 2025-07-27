إعلان

الداخلية: فيديو "حبس ضابط داخل قسم" مفبرك وسنتخذ الإجراءات ضد مروجيه

04:40 م الأحد 27 يوليه 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

أفاد مصدر أمني بأنه في إطار جهود ضبط القائمين على إعداد فيديو مفبرك بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة، ونشر وثائق لا تمتّ إلى الواقع بصلة، فقد واصلت جماعة الإخوان الإرهابية نشر مقاطع فيديو مفبركة للوثائق ذاتها، ترويجًا للأكاذيب المختلقة، وتبنّيًا لأجندات خارجية.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية وعناصرها الهاربة بالخارج للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، والتشكيك في الدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف المصدر أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجي مقاطع الفيديو المشار إليها.

اقرأ أيضا:

الداخلية تعلن تفاصيل إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية

الداخلية: حركة "حسم " بثّت فيديو تدريب بالصحراء وتوعدت بعمليات إرهابية

الداخلية: حسم خططت لإحياء نشاطها واستهداف منشآت أمنية واقتصادية

بالأسماء.. الداخلية تعلن قيادات "حسم" المتورطين في المخطط الإرهابي الجديد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حبس ضابط حملة إخوانية فيديو مفبرك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الدولار يتراجع 23 قرشا في البنوك بنهاية تعاملات الأحد
سبب انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالجيزة وموعد عود التيار - بيان رسمي
ثلاث مناطق فقط.. تفاصيل الهدنة التي أعلنتها إسرائيل في غزة
45 درجة في الظل.. الطقس: بدء ذروة الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد