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رئيس نادي قضاة سوهاج يهنئ القاضي عاصم الغايش برئاسة محكمة النقض | صور

03:13 م الأحد 27 يوليه 2025
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  • عرض 3 صورة
    رئيس نادي قضاة سوهاج يهنئ القاضي عاصم الغايش برئاسة محكمة النقض
  • عرض 3 صورة
    رئيس نادي قضاة سوهاج يهنئ القاضي عاصم الغايش برئاسة محكمة النقض
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كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم بمكتبه بديوان محكمة النقض، المستشار جمال أبو كريشة – نائب رئيس محكمة النقض، رئيس نادي قضاة سوهاج، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.

رافق المستشار أبو كريشة وفد قضائي رفيع المستوى، ضم كلًّا من القاضي عمر صقر – وكيل النادي، والقاضي أحمد القاضي – السكرتير العام لنادي قضاة سوهاج، والقاضي مصطفى فهمي – أمين صندوق النادي.

حضر اللقاء عدد من قيادات محكمة النقض، على رأسهم القاضي محمد عبد العال – النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد – النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت – نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق – نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس المجلس للعلاقات والإعلام.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس نادي قضاة سوهاج عن خالص تهانيه وتمنياته بالتوفيق والسداد للقاضي عاصم الغايش في أداء مهامه، مؤكدًا على دعم قضاة سوهاج الكامل للدور المحوري الذي تضطلع به محكمة النقض في ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون.

من جانبه، أعرب رئيس محكمة النقض عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مشددًا على استمرار المحكمة في أداء رسالتها السامية بما يخدم مصالح الوطن ويصون حقوق المواطنين.

وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس نادي قضاة سوهاج والوفد المرافق درعًا تذكاريًا للقاضي عاصم الغايش، تعبيرًا عن تقديرهم العميق لما يبذله من جهود لتوفير بيئة قضائية داعمة تمكّن السادة القضاة من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.

تأتي هذه الزيارة في إطار الروابط المهنية والإنسانية التي تجمع قضاة مصر، وتجسد روح التعاون والوحدة التي تميّز العمل القضائي في سبيل ترسيخ العدالة ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة المصرية.

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