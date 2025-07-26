كتب - علاء عمران:

يعقد المجلس الأعلى للشرطة، برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال الساعات المقبلة، اجتماعًا لاعتماد حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2025، وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها النهائية.

وأفادت مصادرأن حركة الترقيات تشمل ما يلي: دفعة 1998 إلى درجة لواء، ودفعة 2001 إلى عميد، ودفعة 2005 إلى عقيد، ودفعة 2010 إلى مقدم، ودفعة 2015 إلى رائد، ودفعة 2021 إلى نقيب، ودفعة 2024 إلى ملازم أول.

وعلم مصراوي من مصادر مطلعة، أنه سيتم الإبقاء على عدد من مساعدي الوزير في مواقعهم، مع تصعيد عدد من القيادات في مديريات الأمن بالجيزة والقاهرة وبعض المحافظات.

وتأتي الحركة في إطار إدراك الوزارة لأهمية مواصلة تطوير ركائز وآليات العمل الشرطي، بما يواكب التحديات الأمنية، ويتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويؤمّن مسيرة العمل الوطني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن الداخلي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتطوير منظومة العمل الأمني والخدمي.

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