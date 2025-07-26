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النيابة العامة تنظم دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة حول الولاية على المال | صور

03:33 م السبت 26 يوليو 2025
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    النيابة العامة تنظم دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة (4)
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    النيابة العامة تنظم دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة (5)
  • عرض 7 صورة
    النيابة العامة تنظم دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة (6)
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    النيابة العامة تنظم دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة (7)
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    النيابة العامة تنظم دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة (3)
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    النيابة العامة تنظم دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة (2)
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كتب- أحمد أبو النجا:

نظَّمت إدارة التفتيش القضائي دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة خلال الفترة من 20 وحتى 23 يوليو الجاري، تحت عنوان:

"تنمية المهارات العملية في مجال الولاية على المال"، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب، انطلاقًا من حرص النيابة العامة على تنمية المهارات العملية والتطبيقية لأعضائها، وتعزيز التخصص في مجالات العمل النيابي.

هدفت الدورة إلى تطوير الأداء القضائي لأعضاء النيابة المختصين بقضايا الأسرة، من خلال تناول الجوانب القانونية والعملية المتصلة باختصاص نيابات الأسرة في مسائل الولاية على المال، وصياغة التأشيرات القانونية، وتحقيق القضايا ذات الصلة، وأساليب تحرير مذكرات الرأي، واستعراض الأخطاء الشائعة والمشكلات العملية اليومية وسبل تفاديها، إلى جانب تحديد أدوار المعاونين وآليات الرقابة على أدائهم، فضلًا عن تنفيذ تدريبات تطبيقية وعملية.

وقد حاضر في الدورة نخبة من المستشارين ورؤساء النيابة المتخصصين في شؤون الأسرة، مما أضفى عليها طابعًا عمليًّا مميزًا، وأسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين ورفع كفاءتهم المهنية.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص النيابة العامة على إعداد كوادر قضائية قادرة على التعامل بكفاءة مع قضايا الأسرة، بما يُحقق العدالة الناجزة ويُعزز الثقة المجتمعية في دورها بصون الحقوق الأسرية والمالية.

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التفتيش القضائي معهد البحوث الجنائية والتدريب النيابة العامة دورة تدريبية
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