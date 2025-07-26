أحكام رادعة بشأن المتهمين بقتل شخص في خصومة ثأرية بالصف

كتب - أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل، بمعاقبة المتهم "م. ع" بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل شخص والشروع في قتل آخر باستخدام سلاح ناري، على خلفية خصومة ثأرية بدائرة مركز الصف.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين من الثاني حتى الرابع – بينهم سيدة – بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالاشتراك في ارتكاب الجريمة بطريق التحريض والمساعدة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه "سعد سيد" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إذ بيّتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه، على خلفية خصومة ثأرية بينهما، وأعدّا لذلك سلاحًا ناريًا "طبنجة" وذخائر حيّة، وما إن ظفرا به وتيقّنا من تواجده، حتى باغته المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين شرعا كذلك في قتل المجني عليه "صبحي عبد العزيز" عمدًا، بأن أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا صوبه، قاصدًا إزهاق روحه، إلا أن جريمتهما خابت لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

كما أحرز المتهم الأول، وحاز المتهمون الثاني والثالث والرابع بواسطته، سلاحًا ناريًا مششخن الماسورة (طبنجة) دون ترخيص، وذخائر حيّة (طلقات نارية عيار 9 مم) مما يُستعمل على ذات السلاح، دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الثالث والرابع اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة القتل، إذ حرّضا على تنفيذ الواقعة، وشاركا في التخطيط لكيفية ارتكابها، وساعداهما بإمدادهما بالأموال والأدوات اللازمة. وقد ارتُكبت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق.

اقرأ أيضا:

الداخلية تعلن تفاصيل إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية

الداخلية: حركة "حسم " بثّت فيديو تدريب بالصحراء وتوعدت بعمليات إرهابية

الداخلية: حسم خططت لإحياء نشاطها واستهداف منشآت أمنية واقتصادية

بالأسماء.. الداخلية تعلن قيادات "حسم" المتورطين في المخطط الإرهابي الجديد