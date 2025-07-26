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الداخلية تصدر بيانًا بشأن شائعة احتجاز ضابط داخل قسم شرطة بالقاهرة

01:22 ص السبت 26 يوليه 2025

وزارة الداخلية

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كتب -عاطف مراد:


أكد مصدر أمني أن مقطع الفيديو المتداول مؤخرًا عبر منصات تابعة لجماعة الإخوان، والذي يزعم احتجاز ضابط شرطة داخل أحد الأقسام بالقاهرة، هو مقطع مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضح المصدر أن الوثائق المصاحبة للفيديو مزوّرة بالكامل، مشيرًا إلى أنه تم ضبط العناصر التي شاركت في إعداد ونشر هذا المحتوى المضلل، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشار إلى أن هذه الواقعة تأتي في إطار محاولات جماعة الإخوان المتكررة لتزييف الواقع ونشر الشائعات، بهدف إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد، مؤكدًا أن هذه الأساليب باتت مكشوفة للرأي العام الذي أصبح أكثر وعيًا بمثل هذه المخططات الإعلامية الخبيثة.

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وزارة الداخلية الداخلية تصدر بيان شائعة احتجاز ضابط قسم شرطة بالقاهرة
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الداخلية تصدر بيانًا بشأن شائعة احتجاز ضابط داخل قسم شرطة بالقاهرة
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