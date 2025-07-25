كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.

وبعد إجراء الفحص والتحريات، تم تحديد هوية صاحب الصفحة وضبطه، حيث تبيّن أنه يقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وعُثر بحوزته على 6 قطع سلاح أبيض كان يروج لها من خلال الصفحة الإلكترونية.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد البيع والترويج عبر الإنترنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.