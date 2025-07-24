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ضبط سائقي نقل وملاكي بتهمة السير برعونة بالطريق

06:22 م الخميس 24 يوليو 2025

سائق نقل

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير قائد سيارة نقل ثقيل برعونة بسرعة عالية بطريق الإسماعيلية القاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة بورسعيد)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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في سياق متصل، كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول لسير قائد سيارة ملاكى برعونة وأدائه حركات استعراضية بالإسكندرية، معرضا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليها خلال إحتفاله بزفاف أحد أصدقائه.

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