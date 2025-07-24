كتب- أحمد عادل:

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد الصادر بحق "أ. م"، لاتهامه وآخرين -سبق الحكم عليهم- بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارات نقل رؤوس الماشية تحت تهديد السلاح على الطريق السريع بمنطقة الصف.

وجاء في حيثيات المحكمة أن الواقعة، حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، واستخلاصًا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا لارتكاب جرائم سرقات الماشية المحملة على السيارات النقل بالطرق السريعة، بالإكراه وتهديد سائقيها بالأسلحة.

وتابعت الحيثيات أن المتهمين سرقوا سيارة نقل ورؤوس الماشية حمولتها، وهاتفين، والمبلغ النقدي المملوك للمجني عليهما "ع. ح"، و"م. ع"، عن طريق الإكراه الواقع عليهما في الطريق العام الدولي عند نزلة الودي بدائرة مركز الصف بالجيزة، وأنه حال استقلال المجني عليهما السيارة النقل وما عليها من ماشية، اعترض طريقهما المتهمون سالفو الذكر مستقلين سيارة ربع نقل يقودها المتهم السادس، وهبطوا منها واستوقفوهما وأشهروا في وجهيهما أسلحة بيضاء "سنج" ومسدس صوت، آمرين إياهما بتسليمهم السيارة النقل والماشية وباقي متعلقاتهم.

وأشارت الحيثيات إلى قيام أحدهم بضرب المجني عليه الأول بظهر "السنجة"، وبثوا الرعب في نفسيهما وشلوا بذلك مقاومتهما، وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المنقولات والفرار بها، وقاموا ببيع رؤوس الماشية إلى المتهم الثامن بأمر الإحالة -جزار- سيئ النية.

وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم بأدلة قوية متساندة، لها أصلها الثابت بالأوراق، وتأخذ بها المحكمة عمادًا قضائيًا، أخذًا بما شهد به بتحقيقات النيابة العامة.

حكمت المحكمة حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها بالسجن المؤبد للمتهم "أ. م"، على خلفية اتهامه بالاشتراك مع آخرين -سبق الحكم عليهم- بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات المحملة بالماشية على الطريق السريع.