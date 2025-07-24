صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية



كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مصحوب بفيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمّن شكوى من صاحب محل ضد أحد الأشخاص لاستغلاله المنطقة أمام محل عمله في إيقاف السيارات مقابل مبالغ مالية، ما تسبب في تعطيل نشاطه التجاري بمنطقة المنتزه في الإسكندرية.

وتبيّن أن مقدم البلاغ يعمل في مجال الحدادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وذكر في شكواه أن أحد الأشخاص، مالك مغسلة سيارات غير مرخصة وله معلومات جنائية، اعتدى عليه بالسب والتهديد، بسبب توقف سيارته أمام محل المشكو في حقه.

تم ضبط المتهم، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حياله.