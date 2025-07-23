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النيابة تحقق في مقتل طفل على يد صديقه داخل شقته بعين شمس

06:39 م الأربعاء 23 يوليه 2025

جثة طفل - أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

تباشر نيابة حوادث شرق القاهرة، التحقيقات في واقعة مقتل طفل يبلغ من العمر 16 عامًا على يد صديقه داخل شقته بمنطقة عين شمس، إثر خلافات مالية نشبت بينهما على خلفية صفقة بيع تروسيكل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من أسرة المجني عليه، يفيد بتغيبه عن المنزل، وعلى الفور كثفت الأجهزة الأمنية جهودها للبحث، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة أحد أصدقاء المجني عليه، وتمكنت قوة من مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه نشب بينه وبين المجني عليه خلاف مالي بسبب قيام الأخير بالنصب عليه في ثمن "تروسيكل" سبق الاتفاق على بيعه.

قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وجار استكمال التحقيقات.

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