لخريجي الجامعات.. التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة 2025/2026 | مستند

كتب- أحمد أبو النجا:

أعلنت وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء هاني أبو المكارم، مساعد الوزير ورئيس أكاديمية الشرطة، عن فتح باب القبول لخريجي الجامعات في كلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2025–2026.

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح للحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس – ليسانس – ماجستير – دكتوراه) في عدة تخصصات أبرزها: الطب البشري، الصيدلة، الهندسة، التمريض، الحاسبات والمعلومات، العلوم، الحقوق، الاقتصاد والعلوم السياسية، الزراعة، والفنون التطبيقية، على أن يبدأ التقديم من 31 يوليو وحتى 11 سبتمبر عبر موقع وزارة الداخلية.

واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدم مصري الجنسية، حسن السير والسلوك، وألا يكون سبق فصله تأديبيًا من أي جهة حكومية أو عسكرية، مع اجتياز الاختبارات الطبية والبدنية والنفسية. وتم تحديد الحد الأقصى للسن بـ28 عامًا لحملة المؤهلات العليا، و35 عامًا لحملة الدكتوراه.

وأكدت الوزارة توفير عدد من التيسيرات والإرشادات للمتقدمين، إلى جانب تخصيص خطوط هاتفية للرد على الاستفسارات.

- التخصصات المطلوبة:

أولًا: مجموعة الطب (ذكور وإناث):

الطب البشري (ماجستير – دكتوراه): جراحة عامة – جراحة مخ وأعصاب – قلب وصدر – مسالك بولية – قلب وأوعية دموية – عظام – أورام – تجميل – وجه وفكين – باطنة – جهاز هضمي ومناظير – صدرية – رعايات مركزة – أمراض نساء – أنف وأذن – أمراض كلى – تخدير – رمد – طوارئ – تحاليل طبية – أشعة – أمراض دم – سمعيات – تخاطب – باثولوجي – غدد صماء وروماتيزم.

الطب البشري (حديثي التخرج): ذكور وإناث.

الصيدلة الإكلينيكية (دكتوراه – ماجستير – بكالوريوس): ذكور وإناث.

الطب البيطري (بكالوريوس): ذكور فقط.

التمريض (دكتوراه – ماجستير): إناث.

(بكالوريوس): ذكور وإناث.

ثانيًا: مجموعة الهندسة (بكالوريوس – ذكور فقط):

حاسبات (من كليات الهندسة أو الحاسبات والمعلومات – بشرط انتظام 5 سنوات لهندسة أو 4 سنوات لحاسبات).

اتصالات وإلكترونيات – ميكانيكا سيارات – ميكانيكا قوى – ميكانيكا إنتاج – ميكاترونيكس – كهرباء قوى – مدني – هندسة طبية – هندسة طرق – بحرية – عمارة.

ثالثًا: التخصصات الأخرى:

تجارة (بكالوريوس): محاسبة – ذكور.

زراعة (بكالوريوس): هندسة زراعية – نباتات زينة – ذكور.

تربية موسيقية (بكالوريوس): ذكور.

فنون تطبيقية أو جميلة (بكالوريوس): جرافيك – أثاث وتصميم داخلي – ذكور.

علوم (بكالوريوس): كيمياء – ميكروبيولوجي – فيزياء – تحاليل طبية – علوم طبية – ذكور وإناث.

اقتصاد وعلوم سياسية (بكالوريوس): إحصاء – علوم سياسية – ذكور.

آداب (ليسانس): مكتبات – علم نفس – ذكور وإناث.

تربية (بكالوريوس): علم نفس – ذكور وإناث.

لغات (ليسانس): إنجليزي – فرنسي – إسباني – ألماني – روسي – إيطالي – تركي – عبري – صيني – ذكور وإناث (بعض التخصصات إناث فقط).

حقوق (ليسانس): ذكور وإناث.

اختبارات القبول في كلية الشرطة

أوضح اللواء الدكتور هاني أبو المكارم أن الطالب يمر بعدة مراحل من الاختبارات، تشمل: اختبار القدرات، واختبار المقاس (الطول)، واختبار القوام (الوزن المثالي = الطول – 90)، والكشف الطبي (رمد – عظام – باطنة – جراحة – أسنان وغيرها)، واختبار اللياقة البدنية، واختبار السمات الشخصية، ولجنة الاختيار (الهيئة)، والكشف الطبي المتقدم

وتُجرى جميع الاختبارات عبر البوابة رقم 5 بمقر الأكاديمية اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، مع تخصيص مكان مناسب لاستراحة أولياء الأمور أمام البوابة.

تسهيلات للمتقدمين

وأشار اللواء أبو المكارم إلى توفير عدد من التيسيرات للمتقدمين، أبرزها: إعلان النتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر موقع وزارة الداخلية، وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، وصحيفة الحالة الجنائية، والطوابع والدمغات، وتخصيص لجنتين للاستعلام والرد على الاستفسارات، وتوفير كُتيّب إرشادي يشرح خطوات وإجراءات التقديم، و تخصيص خطين هاتفيين لتلقي الاستفسارات من الطلبة وأسرهم: (0224109102)، و(0224109117).

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