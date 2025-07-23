كتب – علاء عمران:

نفذ قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديريتَي أمن دمياط وأسوان، حملات أمنية موسعة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، استهدفت ضبط العناصر الإجرامية ومكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

في دمياط، أسفرت الحملة عن ضبط 3 قضايا لجلب المواد المخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و8 كيلو جرام من مخدر البانجو، و6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين. كما تم ضبط قطعتين سلاح ناري "فرد خرطوش" بدون ترخيص بحوزة 3 متهمين، تبين أن لهم معلومات جنائية مسجلة.

وفي أسوان، أسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا مشابهة، تم خلالها ضبط قرابة 7 كيلو جرام من الحشيش، و5 كيلو جرام من البانجو، وكمية من مخدر الشابو، وعدد من الأقراص المخدرة. كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، شملت: رشاش، وبندقية آلية، وفرد خرطوش، وطبنجة، بحوزة 4 متهمين، اثنين منهم لهم معلومات جنائية.

كما تمكنت القوات في أسوان من تنفيذ 823 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، مع استمرار الحملات الأمنية لاستهداف الخارجين على القانون وتعزيز السيطرة الأمنية.