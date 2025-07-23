ضبط 312 قضية مخدرات و135 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لملاحقة الخارجين عن القانون، وضبط العناصر الإجرامية، ومواجهة أعمال البلطجة.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 312 قضية مخدرات، و135 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى تنفيذ 84,235 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، من ضبط 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية واحدة تتعلق بحيازة أو تهريب المواد والأقراص المخدرة، و2,743 مخالفة مرورية متنوعة، و36 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 222 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بالإضافة إلى ضبط قضيتين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة حملاتها المكثفة على جميع المنافذ بجمهورية مصر العربية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون.