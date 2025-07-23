كتب- أحمد أبو النجا:

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 من العاملين بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية إهمالهم في أداء واجباتهم الوظيفية، مما مكّن شخصًا من غير العاملين بالمدرسة من التسلل إلى داخلها وملاحقة تلميذة بالصف الأول الابتدائي والتحرش بها جنسيًا داخل دورة المياه، والتعدي عليها بالضرب لبث الرعب في نفسها والحيلولة دون استغاثتها أو مقاومتها، مستغلًا حداثة سنها.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان، إن قائمة الاتهام شملت كلًا من: مديري المدرسة للفترتين الدراسيتين الصباحية والمسائية، والقائم بأعمال المدرسة، ومسؤول الأمن والمشرف العام، وعضو لجنة التمشيط الأمني بالفترة الصباحية يوم الواقعة.

كان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد أبلغ وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما رصده من تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة تسلل شخص مجهول إلى المدرسة المذكورة والتحرش الجنسي بإحدى تلميذاتها داخل حرم المدرسة.

وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة نهى فهمي، تحت إشراف المستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، استمعت النيابة إلى أقوال والد التلميذة المجني عليها، الذي أكد توجهه إلى المدرسة فور تلقيه اتصالًا هاتفيًا من ولية أمر إحدى التلميذات، أبلغته بالواقعة بناءً على استغاثة نجلته بها. فانتقل على الفور إلى المدرسة، وأبلغ شرطة النجدة التي حضرت واصطحبته ونجلته إلى قسم الشرطة، حيث جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة. كما استمعت النيابة إلى أقوال التلميذة، التي أفادت بأن المتهم تعقبها وشقيقتها الكبرى، التلميذة بالصف الثالث الابتدائي، من خارج المدرسة إلى داخلها، ثم لحق بهما أثناء تواجدهما بدورة المياه المخصصة لتلميذات المدرسة، وتحرش بها جنسيًا وتعدى عليها بالضرب لمنع مقاومتها له، ولم يتوقف عن اعتدائه إلا بدخول ولية أمر إحدى التلميذات. وقد أيدت شقيقتها الواقعة. كما استمعت النيابة إلى شهادة إحدى أولياء الأمور، التي تزامن وجودها داخل دورة المياه وقت الواقعة برفقة نجلتها المقيدة بالفترة الصباحية، والتي أفادت بأنها فوجئت بوجود شخص داخل دورة المياه في حالة ارتباك، وقام بدفعها بقوة وفر هاربًا إلى خارج المدرسة دون أن يستوقفه أحد من العاملين بها.

وأمرت النيابة بتكليف لجنة فنية متخصصة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لفحص الواقعة، وخلص الفحص إلى ثبوت مسؤولية المتهمين، كل فيما يخصه، لعدم التزامهم بتنفيذ ما ورد في الكتب الدورية والمنشورات الأمنية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تفعيل منظومة الإشراف المدرسي، مما أخل بأمن وسلامة التلاميذ، وترتب عليه المخالفات التالية:

السماح بتواجد أولياء الأمور والزائرين داخل المدرسة خلال الفترة بين انصراف الفترة الصباحية وبدء الفترة المسائية، دون تسجيل بياناتهم في السجل المخصص لذلك، إلى جانب السماح لتلاميذ الفترة الدراسية المسائية بالتواجد داخل المدرسة قبل الموعد المحدد لبدء اليوم الدراسي، والتقاعس عن توزيع مهام الإشراف على الفناء ودورات المياه، مما مكّن المتهم من ارتكاب الواقعة.

إغلاق بوابات المدرسة واستخدام بوابة واحدة لدخول وخروج التلاميذ في الفترتين، بما يهدد أمن وسلامة التلاميذ والعاملين بالمدرسة، وتكليف إحدى المواطنات بأعمال الأمن تطوعًا دون موافقة الجهة المختصة.

التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار الإدارة التعليمية فور حدوث الواقعة، وتسجيل بيانات غير صحيحة في سجل التمشيط الأمني تفيد انتظام سير اليوم الدراسي للفترة الصباحية يوم الواقعة على خلاف الحقيقة.

وقد ورد للنيابة صورة رسمية من ملف تحقيقات النيابة العامة في الواقعة مرفق مع أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، وتكليف الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على تنظيم حركة الدخول والخروج من بوابات المدرسة، ومنع دخول أي شخص من غير العاملين بالمدرسة دون تصريح، والإشراف الدوري على نظام المراقبة بالكاميرات والتأكد من صلاحيتها الفنية، بما يضمن إحكام السيطرة والمتابعة لتوفير كافة عوامل السلامة والأمان للتلاميذ والزائرين داخل المدرسة.

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