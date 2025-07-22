مصدر: ارتفاع مصابي جحيم مخزن شركة بأكتوبر لـ31 عاملا

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني آخر تطورات حريق مخزن تابع لشركة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن رجال الدفاع المدني كافحوا النيران على مساحة ليست بالصغيرة "500 متر" فضلا عن توالي انفجار منتجات الشركة.

أوضح المصدر أن جهود رجال الدفاع المدني ساهمت في تقليل حجم الخسائر لافتًا إلى إصابة 30 عاملا بينهم 30 بحالة اختناق وآخر بكسر بالساق ونقل إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

وتتمركز سيارات الإطفاء بموقع الحريق بقيادة مدي قطاع أكتوبر لمواصلة عملية التبريد ومنع تجدد النيران.