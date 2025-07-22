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تصالح الفنان نور النبوي مع موظف بعد دهسه بسيارته

03:35 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

نور النبوي

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كتب- صابر المحلاوي:

تصالح الفنان نور خالد النبوي مع أحد الموظفين، بعد دهسه بسيارته في شهر مايو الماضي، وذلك عقب توصل الطرفين إلى اتفاق ودي يرضي كل منهما.

وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية قد حققت في اتهام الفنان نور خالد النبوي بالتسبب في إصابة موظف بعد أن دهسه بسيارته أسفل محور 26 يوليو.

وقال عمرو القاضي، محامي ضحية الحادث، إن موكله وائل سمير، الذي يعمل محصلًا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تعرض للحادث أثناء أداء عمله أسفل محور 26 يوليو بدائرة مركز شرطة كرداسة، حيث اصطدمت به سيارة يقودها الفنان بقوة، ما أدى إلى سقوطه أرضًا وإصابته بكسر مضاعف في الساق اليسرى.

وأوضح أن الفنان المتهم تحدث مع المجني عليه عقب الحادث مباشرة، وطلب منه عدم تحرير محضر رسمي، قائلًا له: "متعملش محضر.. واللي عايزه هديهولك."

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نور النبوي تصالح نور النبوي مع موظف حادث دهس
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