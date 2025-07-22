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حريق هائل وأصوات انفجار داخل مخزن بأكتوبر

03:24 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

مخزن نسكافيه

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كتب - محمد شعبان:

لحظات من الرعب شهدها رجال الحماية المدنية بالجيزة داخل موقع حريق مخزن إحدى الشركات بمدينة السادس من أكتوبر.

حريق هائل مصحوبا بأصوات انفجارات وقع داخل مخزن تابع لشركة بالمنطقة الصناعية الثالثة اليوم الثلاثاء.

المعاينة المبدئية بينت نشوب حريق داخل مخزن مكون من طابق واحد على مساحة 500 متر مع تواجد 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

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رجال الحماية المدنية مدينة السادس من أكتوبر
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