"حوّللي الفلوس الأول".. ضبط سيدة المرج بعد الترويج للفجور عبر السوشيال

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، لقيامها بالترويج لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهمة أنشأت وأدارت عددًا من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية بأسماء وهمية، واستغلتها في الإعلان عن نشاطها الإجرامي، حيث كانت تُوقع بضحاياها، ثم تطلب منهم تحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية، بزعم لقائها.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على دلائل تُثبت نشاطها الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ عرضها على جهات التحقيق المختصة.