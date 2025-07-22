كتب – أحمد عادل:

كشف المحامي سيد معوض، دفاع الطالب المجني عليه في واقعة الاعتداء من قِبل أحمد أبو المجد، المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، عن آخر تطورات التحقيق في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا.

وقال "معوض" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن النيابة العامة استدعت أحد أفراد أسرة موكله، اليوم الثلاثاء، لتسليم التقارير الطبية النهائية الخاصة بالحالة الصحية للمجني عليه، نتيجة الاعتداء الذي وقع أمام سنتر تعليمي في منطقة المقطم.

وفي وقت سابق، كانت جهات التحقيق قد قررت إخلاء سبيل "أ. أ."، الشهير بـ"طفل المرور"، على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بالتعدي على الطالب "يوسف" باستخدام عصا بيسبول، ما أسفر عن إصابات موثقة بالتقارير الطبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة بين عدد من الطلاب بمنطقة المقطم.

وتبين من الفحص أن الواقعة تعود إلى يوم 21 مايو الماضي، حيث تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين: الطرف الأول: يضم 3 طلاب، أُصيب اثنان منهم بجروح قطعية وكدمات متفرقة، والطرف الثاني: يضم 4 طلاب، من بينهم طالبة.

وتُواصل جهات التحقيق فحص الملابسات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:



الداخلية تعلن تفاصيل إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية

الداخلية: حركة "حسم " بثّت فيديو تدريب بالصحراء وتوعدت بعمليات إرهابية

الداخلية: حسم خططت لإحياء نشاطها واستهداف منشآت أمنية واقتصادية

بالأسماء.. الداخلية تعلن قيادات "حسم" المتورطين في المخطط الإرهابي الجديد