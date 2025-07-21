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مشهد صادم بمستشفى البدرشين.. عامل يسحل ممرضة ويمزق ملابسها بسبب ورقة

06:28 م الإثنين 21 يوليه 2025

مستشفى

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كتب - محمد شعبان:

في مشهد مروع أشبه بكابوس، تحولت أروقة مستشفى البدرشين المركزي جنوب الجيزة من ملاذ للمرضى إلى ساحة عنف، بعد أن ارتكب عامل جريمة مؤسفة.

ففي وقت كانت تؤدي فيه ممرضة مهامها داخل أحد الأقسام بتقديم الرعاية الطبية للمرضى كالمعتاد، فوجئت برجل يُطالب بجلسة "أوكسجين" لابنه. طلب روتيني قابله إجراء إداري بسيط "لو سمحت حضرتك ممكن تجيب إيصال سداد" لكن ما حدث بعدها فاق التوقعات.

بدلًا من الدفع، انفجر الرجل في حالة من الهيستيريا، تحولت بسرعة إلى عنف وحشي.

سحل الممرضة ومزق ملابسها بشكل مرو، مخلفا إصابات وجروحا وسحجات بأنحاء متفرقة من جسدها وسط صدمة زملائها الذين لم يتمكنوا من السيطرة على الموقف إلا بعد تدخل الأمن.

مأمور مركز البدرشين تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة لتتحرك أقرب دورية على الفور وتحفظت على المتهم واصطحبته إلى القسم لسماع أقواله وجمع التحريات حول الواقعة قبل عرضه على النيابة العامة.

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سحل ممرضة البدرشين مستشفى البدرشين إيصال سداد جلسة أوكسجين الجيزة النجدة
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