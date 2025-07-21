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تفاصيل مشاجرة بالسلاح داخل قرية سياحية بمطروح

06:18 م الإثنين 21 يوليو 2025

طرفا المشاجرة

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القاهرة - مصراوي:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص تعدوا خلالها بالضرب على بعضهم البعض بإحدى القرى السياحية بمطروح.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 19 يوليو الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص "عمال بأحد المقاهى بالقرية المشار إليها وطرف ثانى 4 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعى"؛ بسبب وقوف الطرف الثانى أمام المقهى المشار إليه، مما يعيق حركة العاملين به.

ولدى معاتبة الطرف الأول لهم حدثت مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب والتراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأحدث أحد أفراد الطرف الأول إصابة المصاب الوحيد بسلاح أبيض كان بحوزته.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه والسلاح المستخدم فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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