قبول استئناف البلوجر روكي أحمد وتخفيف عقوبة حبسها

كتب- سامح غيث:

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بقبول استئناف البلوجر روكي أحمد، مع تخفيف قرار حبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ وإيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات؛ في اتهامها بالتعدي على قيم الأسرة المصرية.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها، ببراءة روكي أحمد، من التهم المنسوبة إليها بتسهيل الدعارة واتهامات الآداب، في حين أصدرت حكمًا في اتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.