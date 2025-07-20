كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إحباط مخطط إرهابي جديد تقوده حركة "حسم"، الذراع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية، تحت إشراف أحد أخطر قياداتها الهاربين، يحيى السيد إبراهيم موسى، المدرج على قوائم الإرهاب الدولية.

ويُعد يحيى موسى، أستاذ الطب السابق بجامعة الأزهر، أحد أبرز العقول المدبرة للعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، من بينها اغتيال النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، ومحاولة اغتيال عدد من الشخصيات الأمنية والدينية البارزة، أبرزهم مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور علي جمعة، إلى جانب عمليات استهداف منشآت شرطية وحيوية.

السجل الإجرامي للإرهابي ليحيى موسى

ولد الإرهابي الهارب يحيى موسى في 5 مايو 1984، وتحوّل من مدرس بكلية الطب إلى أحد أخطر العناصر القيادية في التنظيم الدولي للإخوان، حيث تولى الإشراف على الهيكل المسلح والتنظيمي لحركة حسم، وتحديدًا الجانب التقني والتأصيل الشرعي.

وبحسب وزارة الداخلية، يقيم موسى حاليًا في تركيا، ويتولى مسؤولية التخطيط والتمويل لعمليات مسلحة تستهدف الدولة المصرية، بالتنسيق مع قيادات إخوانية أخرى هاربة، أبرزهم علاء علي السماحي.

وقد أدرجته وزارة الخارجية الأمريكية في يناير 2025 ضمن قوائم الإرهاب، مؤكدة ضلوعه في قيادة العمليات العدائية خارج مصر، ودعمه لنشاط الجماعة المسلح.

أبرز العمليات الإرهابية المنسوبة له:

اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات (2015)، ومحاولة اغتيال مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور علي جمعة (2016)، ومحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر استهداف الطائرة الرئاسية (2019)، وتفجير معهد الأورام (2019)، واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق، معاون مباحث النزهة، واستهداف منشآت شرطية واقتصادية وتنفيذ عمليات تخريبية.

أحكام قضائية صادرة ضده:

الإعدام في قضية اغتيال النائب العام (رقم 7122/2016 جنايات النزهة)، والسجن المؤبد في قضية استهداف شخصيات عامة (رقم 6607/2022 جنايات الشروق)، والسجن المؤبد في قضية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية (رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة)، ومتهم في عدد من القضايا الجارية، بتهم تتعلق بتأسيس وتمويل جماعة إرهابية مسلحة تهدف لقلب نظام الحكم.

مخطط جديد لحركة حسم

كشفت معلومات قطاع الأمن الوطني عن تخطيط جديد أعده موسى وقيادات "حسم" الهاربة في تركيا لإعادة إحياء النشاط المسلح داخل مصر. المخطط تضمن الآتي: تهريب عناصر مدربة على العمليات المسلحة من إحدى الدول الحدودية، وتوفير تمويل خارجي لدعم عمليات داخلية ضد مؤسسات الدولة، وإعداد فيديو دعائي تم تداوله على مواقع التواصل، يتضمن تدريبات لعناصر إرهابية في منطقة صحراوية، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية.

تفاصيل إحباط المخطط الأمني

تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد تسلل أحد عناصر "حسم"، الإرهابي الهارب أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، المحكوم عليه بالإعدام والمؤبد في قضايا اغتيالات وتفجيرات، حيث دخل البلاد بشكل غير شرعي واتخذ من شقة في بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه، برفقة عنصر آخر يدعى إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، المتورط في قضايا استهداف شخصيات عامة.

وبعد استئذان نيابة أمن الدولة العليا، داهمت القوات الوكر الإرهابي، فبادر العنصران بإطلاق النار بصورة عشوائية، ما أسفر عن مقتلهما، واستشهاد مواطن تصادف مروره بمكان الاشتباك، وإصابة ضابط شرطة أثناء محاولته إنقاذه.

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