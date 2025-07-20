ضحية حسم الإرهابية.. ماذا نعرف عن الشهيد المهندس مصطفى أنور؟

كتب - صابر المحلاوي:

لم يكن يعلم المهندس مصطفى أنور أحمد عفيفي أن مروره العابر أمام أحد العقارات السكنية في بولاق الدكرور سيكون موعدًا مع الشهادة، بعدما طالته رصاصة عشوائية أطلقها إرهابيون ينتمون لحركة "حسم" خلال اشتباك مسلح مع قوات الأمن الوطني.

ففي عملية نوعية نفذها قطاع الأمن الوطني، داهمت القوات وكرًا إرهابيًا داخل شقة سكنية يتحصن بها عنصران من تنظيم "حسم" التابع لجماعة الإخوان، وذلك بعد صدور إذن من نيابة أمن الدولة العليا، وبمجرد اقتراب القوات، بادر الإرهابيان بإطلاق النار بشكل عشوائي في محاولة للهروب، لكن سرعان ما حاصرتهما القوات وتعاملت مع الموقف باحترافية، أسفرت عن مقتلهما في تبادل لإطلاق النار.

وخلال تبادل إطلاق النار، استُشهد المهندس مصطفى أنور، الذي تصادف مروره بموقع الواقعة، متأثرًا بإصابته نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الإرهابية، كما أُصيب ضابط من أفراد القوة أثناء محاولته إنقاذ المواطن.

وبمجرد انتهاء الحادث، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم الشهيد المدني، وضم أسرته إلى قائمة مستحقي الدعم بصندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

ويأتي التوجيه الرئاسي تأكيدًا لنهج الدولة في إعلاء قيمة التضحية وترسيخ دور الوفاء لمن قدموا أرواحهم أو تضرروا بسبب العمليات الإرهابية.

اقرأ أيضا:



الداخلية تعلن تفاصيل إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية

الداخلية: حركة "حسم " بثّت فيديو تدريب بالصحراء وتوعدت بعمليات إرهابية

الداخلية: حسم خططت لإحياء نشاطها واستهداف منشآت أمنية واقتصادية

بالأسماء.. الداخلية تعلن قيادات "حسم" المتورطين في المخطط الإرهابي الجديد