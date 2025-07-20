كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي هيثم بسام، دفاع طليق البلوجر هدير عبد الرازق، عن حقيقة التصالح بين موكله وطليقته، على خلفية مقطع الفيديو المتداول.

وقال بسام في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه حتى اللحظة لا يوجد تصالح رسمي بين الطرفين، لكن هناك مساعٍ من وسطاء لإتمام تصالح ودي والتنازل عن البلاغات المقدمة.

وتابع: "في حال تم الاتفاق على شروط مناسبة، ستُستكمل إجراءات التصالح أمام جهات التحقيق".

وتباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة الاستماع إلى أقوال البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها، في البلاغات المتبادلة بينهما، على خلفية فيديو الاعتداء بالضرب داخل إحدى الشقق الذي أثار جدلاً واسعًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعدي الأخير عليها بالضرب والسحل داخل شقة.

وفي وقت سابق، كان طليق البلوجر قد تقدم ببلاغ رسمي ضدها، يتهمها فيه باختراق هاتفه المحمول والاستيلاء على بياناته الشخصية، من بينها محادثات خاصة مع والده وأصدقائه، قامت بإعادة إرسالها إليه مصحوبة بتهديدات، كما نشرت صورًا وفيديوهات من مقتنياته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منه.

وأكد مقدم البلاغ أن البلوجر هدير عبد الرازق تسللت إلى شقته السكنية أكثر من مرة، إحداها بالقفز من فوق السور، وأخرى عبر شباك الشقة، وقامت بالاستيلاء على ممتلكاته وبعض أجهزته الخاصة.