الداخلية: مقتل عنصرين من "حسم" واستشهاد مواطن في بولاق الدكرور

كتب- صابر المحلاوي:

نفذت وزارة الداخلية عملية أمنية دقيقة استهدفت وكرًا لعناصر من حركة "حسم" الإرهابية بمنطقة بولاق الدكرور.

وأسفرت المداهمة عن مصرع إرهابيين اثنين بعد تبادل كثيف لإطلاق النار، في حين استشهد مواطن مدني تصادف مروره بموقع الاشتباك، كما أُصيب ضابط شرطة أثناء محاولته إنقاذه.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه فور ورود معلومات أمنية دقيقة عن وجود اثنين من العناصر الإرهابية الهاربة داخل وكر سكني ببولاق الدكرور، تم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لمداهمة المكان.

وخلال تنفيذ المأمورية، بادر العنصران الإرهابيان بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي تجاه القوات والسكان المحيطين، مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع العنصرين الإرهابيين، واستشهاد مواطن مدني تصادف مروره بمحيط العقار متأثرًا بإصابته الناتجة عن إطلاق النار العشوائي من قبل الإرهابيين، كما أُصيب أحد الضباط أثناء محاولته إنقاذ المواطن.

تم إخطار نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها، والتصدي لأي محاولات تستهدف المساس بأمن واستقرار البلاد.